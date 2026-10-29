Teck Resources Aktie

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WKN: 858265 / ISIN: CA8787422044

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29.10.2026 13:35:25

Teck Resources Q3 Profit Climb

(RTTNews) - Teck Resources Limited (TECK), a Canadian metals company, on Thursday reported an increase in its earnings and revenues for the third quarter.

The company's earnings attributable to shareholders were C$1.59 billion, or C$3.24 per share, compared to C$281 million, or C$0.57 per share, a year ago.

Adjusted profit attributable to shareholders was C$923 million, or C$1.88 per share, compared with C$372 million, or C$0.76 per share.

Adjusted EBITDA rose 97 percent year-over-year, to C$2.31 billion from C$1.17 billion, mainly due to higher copper and zinc prices, higher by-product revenues and lower smelter processing charges.

Revenues for the third quarter rose to C$4.52 billion, from the year-ago figure of C$3.39 billion.

In the pre-market activity on the NYSE, TECK shares were losing 0.16 percent, trading at C$62.95.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

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