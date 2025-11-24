Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|
24.11.2025 16:00:25
Telefonica to cut 5,000 jobs to slash costs, union says
The cuts, affecting about a fifth of the carrier’s Spanish workforce, will apply to three Telefónica unitsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Telefonica S.A.mehr Nachrichten
|
20.11.25
|IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Telefonica von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
13.11.25
|IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Telefonica von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.11.25
|IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel hätte ein Investment in Telefonica von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.11.25
|Sorgen drücken Telefonica-Aktien weiter in die Tiefe (dpa-AFX)
|
04.11.25
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Kurseinbruch bei Telefonica (Dow Jones)
|
04.11.25
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Kurseinbruch bei Telefonica (Dow Jones)
|
04.11.25
|Telefonica-Aktie sackt ab: Dividende für 2026 soll halbiert werden (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Strategieschwenk: Telefonica halbiert Dividende für 2026 - Aktie rutscht ab (dpa-AFX)