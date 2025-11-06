Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|Profitabler Telefonica-Einstieg?
|
06.11.2025 10:03:50
IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel hätte ein Investment in Telefonica von vor 3 Jahren eingefahren
Telefonica-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Telefonica-Papier 3,63 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Telefonica-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,571 Telefonica-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.11.2025 99,97 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,63 EUR belief. Mit einer Performance von -0,03 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Telefonica war somit zuletzt am Markt 21,02 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Telefonica S.A.
|3,58
|-1,81%