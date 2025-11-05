Telefonica Aktie

Telefonica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Nach Kurssturz 05.11.2025 13:32:39

Sorgen drücken Telefonica-Aktien weiter in die Tiefe

Sorgen drücken Telefonica-Aktien weiter in die Tiefe

Die Telefonica-Aktie ist nach dem 13-prozentigen Kurssturz am Vortag zur Wochenmitte weiter abgesackt.

Sie büßte um die Mittagszeit 4,4 Prozent auf 3,57 Euro ein und ist damit zurück auf dem tiefsten Stand seit Februar 2024. Seit Beginn der Talfahrt der Aktie Ende Oktober hat sie inzwischen rund 22 Prozent eingebüßt. Im bisherigen Jahresverlauf steht ein Minus von etwas mehr als 9 Prozent zu Buche.

Nachdem verschreckte Anleger das Papier der spanischen Telekomgesellschaft am Dienstag wegen der Ankündigung deutlich sinkender Ausschüttungen abgestoßen hatten, kommentierten nun Analysten die neue Wachstumsstrategie samt deren Auswirkungen auf den "Equity Free Cashflow" (EFCF). Dies ist der freie Barmittelzufluss, der nach allen Betriebsausgaben, Investitionen und Schuldenabtragung den Aktionären zur Verfügung steht.

So schrieben etwa die Experten der Deutschen Bank: Auch wenn der neue Plan einige ihrer Sorgen ausgeräumt habe, dürfte der Abwärtsdruck bestehen bleiben. Denn die Aktie ist "jetzt teurer geworden", und die Konsensschätzungen dürften um mehr als 20 Prozent sinken, was den EFCF betreffe. Zudem bleibe die Verschuldung hoch und das Wachstum der Telefonica hinter dem vieler Branchenrivalen zurück.

JPMorgan-Analyst Akhil Dattani schrieb an diesem Mittwoch, dass der mit Spannung erwartete Kapitalmarkttag von vielen Investoren als enttäuschend empfunden wurde. Es sei moniert worden, dass es wenig neue operative Informationen gegeben habe und auch keine klare Änderung der operativen Strategie. Zudem sei nur wenig Klarheit darüber geboten worden, warum sich die Aussichten für den freien Cashflow derart stark verändert hätten. Die Investoren argumentierten Dattani zufolge, dass die Dividendenrendite von 4 Prozent basierend auf der neuen Dividende von 15 Cent nicht ausreiche, um die Telefonica-Aktie kurzfristig zu stützen.

Tags zuvor hatte Telefonica, die mit der Marke O2 auch in Deutschland vertreten ist, ihre Quartalszahlen vorgelegt und zudem Aussagen zur neuen Strategie gemacht. So soll die Dividende für 2026 auf 15 Cent je Aktie halbiert werden. Danach sollen dann nur noch zwischen 40 und 60 Prozent des Gewinns ausgeschüttet werden. Die eingesparten Mittel sollen in das Kerngeschäft sowie in neue Initiativen wie Verteidigung und Cybersicherheit investiert werden.

/ck/men/stk

MADRID (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Telefonica-Fantasie treibt Aktien von 1&1 und United Internet hoch
Telefonica-Aktie sackt ab: Dividende für 2026 soll halbiert werden
United Internet-Aktie: Gespräche über mögliche Zusammenarbeit mit Telefonica

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com,Telefonica

Nachrichten zu Telefonica S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu Telefonica S.A.mehr Analysen

10.02.25 Telefonica Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.06.24 Telefonica Sell Deutsche Bank AG
13.06.24 Telefonica Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.11.23 Telefonica Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Telefonica S.A. 3,64 -0,05% Telefonica S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen