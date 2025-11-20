Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|
20.11.2025 10:04:01
IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Telefonica von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Telefonica-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 10,08 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Telefonica-Aktie investiert hätte, hätte er nun 992,363 Anteile im Depot. Die gehaltenen Telefonica-Aktien wären am 19.11.2025 3 592,35 EUR wert, da der Schlussstand 3,62 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 64,08 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Telefonica belief sich zuletzt auf 20,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
|
|10.02.25
|Telefonica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.06.24
|Telefonica Sell
|Deutsche Bank AG
|13.06.24
|Telefonica Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.23
|Telefonica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.25
|Telefonica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.06.24
|Telefonica Sell
|Deutsche Bank AG
|13.06.24
|Telefonica Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.23
|Telefonica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.25
|Telefonica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.23
|Telefonica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.06.24
|Telefonica Sell
|Deutsche Bank AG
|13.06.24
|Telefonica Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
|Telefonica S.A.
|3,62
|-0,63%
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost schließen uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.