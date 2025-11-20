Telefonica Aktie

WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18

Lukrative Telefonica-Anlage? 20.11.2025 10:04:01

IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Telefonica von vor 10 Jahren angefallen

IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Telefonica von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Telefonica-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Telefonica-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 10,08 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Telefonica-Aktie investiert hätte, hätte er nun 992,363 Anteile im Depot. Die gehaltenen Telefonica-Aktien wären am 19.11.2025 3 592,35 EUR wert, da der Schlussstand 3,62 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 64,08 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Telefonica belief sich zuletzt auf 20,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

