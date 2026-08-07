Telephone And Data Systems Aktie
WKN DE: A1JS1Q / ISIN: US8794338298
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07.08.2026 14:55:38
Telephone And Data Systems Reports Net Income In Q2
(RTTNews) - Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) reported second quarter net income attributable to TDS common shareholders of $281.06 million compared to a loss of $5.74 million in the prior year quarter. Profit per share was $2.42 compared to a loss of $0.05.
For the three-month period ended June 30, 2026, total operating revenues reached $309.28 million, a 4% increase from $298.54 million in the second quarter of 2025. TDS Telecom revenues were $248.41 million, down 6% from a year ago.
In pre-market trading on NYSE, Telephone and Data Systems shares are down 2.25 percent to $35.19.
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