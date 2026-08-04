Teradata Aktie

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WKN DE: A0M0ZR / ISIN: US88076W1036

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04.08.2026 22:14:33

Teradata Corp. Profit Advances In Q2

(RTTNews) - Teradata Corp. (TDC) announced earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $46 million, or $0.48 per share. This compares with $9 million, or $0.09 per share, last year.

Excluding items, Teradata Corp. reported adjusted earnings of $66 million or $0.69 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 0.5% to $410 million from $408 million last year.

Teradata Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $46 Mln. vs. $9 Mln. last year. -EPS: $0.48 vs. $0.09 last year. -Revenue: $410 Mln vs. $408 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.55 To $ 0.59 Next quarter revenue guidance: -6 % To -4 % Full year EPS guidance: $ 2.65 To $ 2.73 Full year revenue guidance: -2 % To 0 %

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