TeraWulf Aktie
WKN DE: A3C9C7 / ISIN: US88080T1043
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05.08.2026 14:21:11
TeraWulf Inc. Q2 Loss Climbs
(RTTNews) - TeraWulf Inc. (WULF) revealed Loss for its second quarter of -$939.917 million
The company's bottom line came in at -$939.917 million, or -$1.94 per share. This compares with -$18.370 million, or -$0.05 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 6.0% to $44.767 million from $47.636 million last year.
TeraWulf Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$939.917 Mln. vs. -$18.370 Mln. last year. -EPS: -$1.94 vs. -$0.05 last year. -Revenue: $44.767 Mln vs. $47.636 Mln last year.
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