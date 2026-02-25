Tesco Aktie
WKN: 852647 / ISIN: GB0008847096
|
25.02.2026 17:14:36
Tesco to cut 180 jobs within its head office
Chief executive Ken Murphy says Tesco must be “efficient and agile” to compete.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
