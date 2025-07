NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen im zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Die gemeldeten, leicht rückläufigen Auslieferungen von E-Autos der Marke Tesla lägen zwar über seiner unteren Prognoseschätzung, aber unter dem Konsens, schrieb Ryan Brinkman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Umsätze entwickelten sich weiterhin beunruhigend, ergänzte er und sieht nach wie vor Risiken für den Jahresausblick und die Bewertung der Aktie./rob/ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2025 / 06:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2025 / 06:32 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.