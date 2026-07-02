Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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02.07.2026 15:18:00
Tesla crushes delivery estimates as it’s seen ‘exiting the EV winter’
The automaker shipped off 480,126 EVs to consumers last quarter, much more than even bullish analysts projected.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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