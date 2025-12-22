BYD Aktie

Tesla vs. BYD: What's the Better Buy?

Tesla vs. BYD: What's the Better Buy?

BYD (OTC: BYDDY) and Tesla (NASDAQ: TSLA) are two of the most important companies in the electric vehicle (EV) industry globally. If you had to choose one to invest in today, which is the better buy-and-hold option?Despite slowing sales, Tesla has a widespread charging network and the most recognizable electric vehicle brand in the world. Tesla is making a push to transform from a carmaker to a broader innovative company specializing in autonomous driving, artificial intelligence (AI), and software.
