BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|
22.12.2025 20:15:00
Tesla vs. BYD: What's the Better Buy?
BYD (OTC: BYDDY) and Tesla (NASDAQ: TSLA) are two of the most important companies in the electric vehicle (EV) industry globally. If you had to choose one to invest in today, which is the better buy-and-hold option?Despite slowing sales, Tesla has a widespread charging network and the most recognizable electric vehicle brand in the world. Tesla is making a push to transform from a carmaker to a broader innovative company specializing in autonomous driving, artificial intelligence (AI), and software.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BYD Co. Ltd.mehr Nachrichten
|
12.12.25
|Tesla-Aktie: Model Y in China bereits für 2025 ausverkauft - trotz Konkurrenz von BYD und Xpeng (finanzen.at)
|
09.12.25
|Bahngewerkschaft EVG protestiert gegen Kauf chinesischer Elektrobusse von BYD (Spiegel Online)
|
04.12.25
|BYD-Aktie wenig verändert: November-Verkäufe erreichen neuen Jahresrekord - Tesla rutscht in Europa weiter ab (finanzen.at)
|
01.12.25
|BYD-Aktie hält sich im Plus: Erneuter Rückruf von BYD-Autos belastet den Kurs nicht (finanzen.at)
|
28.11.25
|BYD-Aktie zieht an: Tesla-Rivale erreicht bedeutenden Meilenstein in Brasilien (finanzen.at)
|
27.11.25
|Aktien von BYD, Alibaba und Baidu im Minus: Pentagon warnt vor militärisch-ziviler Fusion (finanzen.at)
|
26.11.25
|BYD-Aktie zur Wochenmitte stark gefragt: EU-Zulassungen ziehen kräftig an (finanzen.at)
|
12.11.25
|BYD-Aktie erneut unter Druck: Darum ist die Erholung beim Tesla-Konkurrent schon wieder vorbei (finanzen.at)