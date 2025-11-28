Tesla Aktie

Produktion hochgefahren 28.11.2025 14:24:00

BYD-Aktie zieht an: Tesla-Rivale erreicht bedeutenden Meilenstein in Brasilien

BYD verzeichnet einen ersten Erfolg in Brasilien: Das Werk in Camaçari lieferte binnen kurzer Zeit 10.000 Fahrzeuge, während mit dem Plug-in-Hybrid SUV Atto 8 ein neues Modell für den brasilianischen Markt startet.

Die Aktie von BYD hat am Freitag in Hongkong um 0,52 Prozent auf 97.500 HKD zugelegt und damit ihre Wochengewinne auf rund fünf Prozent ausgebaut. Ein kleiner, aber stabiler Schub nach oben - passend zu den jüngsten Fortschritten, die der chinesische E-Mobilitätskonzern bei seiner internationalen Expansion macht.

Produktion in Brasilien nimmt Fahrt auf

Rückenwind kommt vor allem aus Brasilien: Dort hat BYD im Werk Camacari (Bahia) die Fertigung deutlich hochgefahren. Nach dem offiziellen Produktionsstart im Juli 2025 sind bereits 10.000 Fahrzeuge vom Band gelaufen. Inzwischen läuft eine zweite Schicht, um die Kapazitäten weiter auszubauen. Damit zeigt der Konzern, dass der Standort mehr sein soll als ein Prestigeprojekt - er soll künftig eine zentrale Rolle bei der Belieferung des lateinamerikanischen Marktes übernehmen.

Neue Modelle und Hybridstrategie für den globalen Markt

Parallel dazu schiebt BYD seine Modelloffensive an. Wie aus einem Bericht von it-times hervor geht, bringt der Hersteller in Brasilien den PHEV-SUV BYD Atto 8 an den Start. Der Atto 8, auch unter dem Namen "Sealion 8" bekannt, basiert auf dem chinesischen Tang L und kommt mit Allrad-Plug-in-Hybridantrieb. Der Preis liegt bei rund 399.990 Brasilianischen Real.

Damit setzt der Tesla-Konkurrent seine Strategie fort, Hybrid- und Elektrofahrzeuge je nach Marktumfeld flexibel zu platzieren - ein Ansatz, der dem Unternehmen in verschiedenen Regionen zusätzliche Spielräume verschaffen soll.

Zwischen Rekordkurs und globaler Herausforderung

Der Kursanstieg in Hongkong zeigt, dass viele Anleger BYDs internationale Ambitionen positiv bewerten. Die lokale Produktion in Brasilien gilt dabei als wichtiger Schritt, um Lieferketten zu verkürzen und die Marke global stärker zu positionieren.

Ganz ohne Gegenwind geht es aber nicht. Der weltweite Markt für Elektroautos bleibt stark umkämpft. In China drückt ein intensiver Preiskampf weiter auf die Margen - eine Herausforderung, die auch für BYD spürbar ist.

Mit dem Mix aus globaler Fertigung, einem breiter werdenden Modellangebot und einer Aktie, die zuletzt wieder gefragt war, präsentiert sich BYD dennoch als ein Hersteller, der seine internationale Rolle konsequent ausbaut. Ob sich dieser Weg auszahlt, wird davon abhängen, ob das Unternehmen Wachstum, Preise und Qualität dauerhaft in Balance halten kann.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Delivery Hero-Aktie steigt: Großaktionäre für Überprüfung der Unternehmensstrategie

Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com

Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten

Analysen zu Teslamehr Analysen

07.11.25 Tesla Sell UBS AG
23.10.25 Tesla Verkaufen DZ BANK
23.10.25 Tesla Buy Deutsche Bank AG
23.10.25 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Tesla Sell UBS AG
Eintrag hinzufügen
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Aktien in diesem Artikel

Tesla 370,90 1,57% Tesla

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:16 Neue Gewichtungen im Portfolio: Auf diese Aktien vertraute der Gates Foundation Trust im Zeitraum Q3 2025
27.11.25 NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
26.11.25 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas höher -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigt sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

