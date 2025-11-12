Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Verkaufsdruck 12.11.2025 09:30:00

BYD-Aktie erneut unter Druck: Darum ist die Erholung beim Tesla-Konkurrent schon wieder vorbei

BYD-Aktie erneut unter Druck: Darum ist die Erholung beim Tesla-Konkurrent schon wieder vorbei

Nach einer kurzfristigen Erholung steht die Aktie des chinesischen E-Auto-Herstellers BYD wieder unter Abgabedruck. Das belastet den Tesla-Rivalen.

• BYD-Aktie wieder auf Verkaufszetteln
• Gewinnmitnahmen und weltweite Unsicherheiten belasten
• Experten raten zu vorsichtigem Handeln

Rücksetzer nach Erholung

Noch zum Wochenstart hatte die BYD-Aktie in Hongkong klar zulegen können - so ging es etwa am Montag um fast vier Prozent nach oben. Nach diesem Anstieg kommt es zur Wochenmitte allerdings wieder zu Verkäufen, die den Kurs unter Druck setzen. Am Mittwoch büßten die Papiere in Hongkong um 0,79 Prozent an Wert ein auf 100,500 Hongkong-Dollar. Marktteilnehmer führen diesen Rücksetzer vor allem auf Gewinnmitnahmen zurück.

Während auf Fünf-Tagessicht ein Kurszuwachs von 5,24 Prozent an der Tafel steht, fällt die Bilanz über die zurückliegenden drei Monate hinweg allerdings rot aus: Hier schlägt ein Abschlag von 12,70 Prozent zu Buche.

Das drückt auf den Tesla-Rivalen

Der erneute Verkaufsdruck lässt sich durch mehrere Faktoren erklären. Zum einen haben kurzfristige Investoren nach der jüngsten Kurserholung Gewinne realisiert, was den Abwärtsdruck verstärkte. Zum anderen belasten aktuelle Unsicherheiten auf dem globalen Automobilmarkt - etwa steigende Rohstoffpreise und Lieferkettenprobleme - das Sentiment der Anleger. Auch die volatile Entwicklung bei Konkurrenten wie Tesla wirkt sich auf die Stimmung rund um BYD aus.

Ausblick für Anleger

Experten betonen, dass Investoren bei E-Aktien wie BYD weiterhin mit hohen Kursschwankungen rechnen müssen. Langfristig wird das Wachstumspotenzial des Unternehmens in der Elektromobilität positiv bewertet, kurzfristige Rücksetzer sind jedoch nicht ungewöhnlich.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Bayer-Aktie in Rot: Drittes Quartal schlägt Erwartungen - Glyphosat-Rückstellungen belasten

Bildquelle: Philip Lange / Shutterstock.com

Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten