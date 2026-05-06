Thakral Services (India) legte Quartalsergebnis vor

Thakral Services (India) gab am 04.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal hat Thakral Services (India) 3,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 271,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Thakral Services (India) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,030 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,220 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 7,41 Millionen INR gegenüber 5,13 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at