SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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03.09.2026 13:00:00
The AI cloud math is broken, and it’s creating a power shift within Big Tech
Buying AI hardware outright is becoming more economical than renting AI power through the cloud.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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