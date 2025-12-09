Campbell Soup Aktie
WKN: 850561 / ISIN: US1344291091
|
09.12.2025 13:23:03
The Campbell's Company Reveals Decline In Q1 Income
(RTTNews) - The Campbell's Company (CPB) reported earnings for first quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $194 million, or $0.65 per share. This compares with $218 million, or $0.72 per share, last year.
Excluding items, The Campbell's Company reported adjusted earnings of $230 million or $0.77 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 3.4% to $2.677 billion from $2.772 billion last year.
The Campbell's Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $194 Mln. vs. $218 Mln. last year. -EPS: $0.65 vs. $0.72 last year. -Revenue: $2.677 Bln vs. $2.772 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $2.40 to $2.55
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Campbell Soup Co.mehr Nachrichten
|
18:01
|Börse New York: S&P 500 am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
08.12.25
|S&P 500-Papier Campbell Soup-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Campbell Soup von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
08.12.25
|Ausblick: Campbell Soup veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
01.12.25
|S&P 500-Titel Campbell Soup-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Campbell Soup von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
26.11.25
|Campbell Soup: Manager sorgt mit Vorwürfen über Fleisch aus 3D-Drucker für Aufregung (Spiegel Online)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel: S&P 500 klettert am Montagmittag (finanzen.at)
|
24.11.25
|S&P 500-Titel Campbell Soup-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Campbell Soup von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
24.11.25
|Erste Schätzungen: Campbell Soup gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)