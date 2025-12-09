Campbell Soup Aktie

Campbell Soup für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850561 / ISIN: US1344291091

09.12.2025 13:23:03

The Campbell's Company Reveals Decline In Q1 Income

(RTTNews) - The Campbell's Company (CPB) reported earnings for first quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $194 million, or $0.65 per share. This compares with $218 million, or $0.72 per share, last year.

Excluding items, The Campbell's Company reported adjusted earnings of $230 million or $0.77 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 3.4% to $2.677 billion from $2.772 billion last year.

The Campbell's Company earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $194 Mln. vs. $218 Mln. last year. -EPS: $0.65 vs. $0.72 last year. -Revenue: $2.677 Bln vs. $2.772 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $2.40 to $2.55

