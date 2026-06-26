Duolingo Aktie
WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068
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26.06.2026 15:00:00
The Duolingo Rally Is Finally Starting
It's been tough for long-term investors to hold Duolingo (NASDAQ: DUOL). The stock is down more than 70% over the past year, and while it was overvalued at over $400 per share, the current price is at bargain-basement levels, and some investors are finally noticing.The stock has rallied more than 20% over the past month, and there are several reasons for Duolingo investors to feel optimistic that this is just the beginning.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Duolingo Inc
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03.05.26
|Ausblick: Duolingo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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25.02.26
|Ausblick: Duolingo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Duolingo Inc
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