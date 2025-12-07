The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
07.12.2025 14:45:00
The Market Is Giving Investors an Unbeatable Opportunity to Buy This Long-Term Artificial Intelligence (AI) Winner (Hint: Not Palantir or Nvidia)
Three years since the launch of ChatGPT, it's safe to say generative artificial intelligence is more than just a passing fad. The innovations of the past few years have the potential to affect a wide range of businesses, and a handful of companies have been at the forefront of the efforts.Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) are two of the biggest beneficiaries of investor optimism around AI. One makes the essential infrastructure for building better large language models while the other provides the software backbone that enables all sorts of businesses to harness the power of those models.Both companies have seen their stocks soar over the past three years on the back of strong financial results. More recently, though, they've both seen pullbacks in their stock prices, and investors may be thinking whether now is the opportunity they've been waiting for to invest in the tech giants.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.