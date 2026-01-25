General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
|
25.01.2026 16:00:00
These 2 General Electric Spin-offs Had a Banner 2025. Can It Continue?
Are you interested in investing in one of the most storied companies in U.S. history? Well, you now have three choices. I'm talking about General Electric, the legendary company founded in 1892 by Thomas Alva Edison, the genius American innovator who invented the phonograph, electric light bulb, motion picture camera, and countless other devices.Over its 133-year history, General Electric has been just as innovative. It created advanced technologies in hydroelectric power, aviation, energy grids, wind power, healthcare, materials science, and many other fields.But the company's descent was just as dramatic. It fell apart like a slow-motion car wreck due to too much diversification, failed business strategies, and a disastrous foray into financial services. Losses at GE's financial unit almost sank the company during the Great Recession. The share price plunged more than 80% between 2007 and 2009.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu General Electric Co.
|
21.10.25
|ROUNDUP: Triebwerksbauer GE Aerospace hebt Jahresziele erneut an (dpa-AFX)
Analysen zu General Electric Co.
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.