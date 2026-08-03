Gates Industrial Corporation Aktie
WKN DE: A2JCGV / ISIN: GB00BD9G2S12
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03.08.2026 16:18:04
These Analysts Boost Their Forecasts On Gates Industrial After Better-Than-Expected Q2 Earnings
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Nachrichten zu Gates Industrial Corporation PLC Registered Shs
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|Erste Schätzungen: Gates Industrial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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30.04.26
|Ausblick: Gates Industrial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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16.04.26
|Erste Schätzungen: Gates Industrial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Gates Industrial Corporation PLC Registered Shs
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|Gates Industrial Corporation PLC Registered Shs
|26,61
|-1,26%
|Q2 Holdings Inc
|53,90
|1,66%
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