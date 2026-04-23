General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
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23.04.2026 15:15:53
These Analysts Boost Their Forecasts On GE Vernova After Better-Than-Expected Q1 Earnings
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Aktien in diesem Artikel
|GE Vernova
|974,00
|-0,51%
|General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|52 150,00
|2,76%
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