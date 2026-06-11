Nava a Aktie
WKN DE: A41MYP / ISIN: US6391931010
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11.06.2026 13:45:21
These Analysts Increase Their Forecasts On Navan Following Better-Than-Expected Q1 Earnings
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