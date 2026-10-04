Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
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04.10.2026 13:45:00
These Two Asset Classes Were the Only Winners in September
September was not a good month for the stock market. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) index dropped 0.3% for the month. The total U.S. stock market, as measured by the Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (NYSEMKT: VTI), fell 0.8%.
The results aren't a big surprise, as September has historically been a rough month for stocks.
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