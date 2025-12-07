Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
07.12.2025 19:15:00
Think Palantir Stock Is Expensive? This 1 Chart Might Change Your Mind.
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has been one of the hottest stocks of 2025, gaining 134% year to date. The company is a pioneer in creating artificial intelligence (AI) systems for governments and businesses, leveraging that expertise to develop its Artificial Intelligence Platform (AIP). The resulting demand has supercharged its results, sending its stock price surging more than 2,000% since the release of AIP in April 2023. At the same time, Palantir's market cap has jumped from $16 billion to $422 billion -- despite plunging as much as 25% last month. The stock still fetches a premium valuation, however, selling for 244 times this year's expected earnings and 96 times expected sales.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu CHANGE Inc.mehr Analysen
