This biotech is working on a GLP-1 pill that could be better than the Wegovy version

Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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16.03.2026 13:27:00
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This experimental pill helped people lose about 16% of their body weight after about a year of treatmentWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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