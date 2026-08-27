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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083

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27.08.2026 14:55:00

This Tiny AI Stock Has Crushed Micron and Nvidia This Year. Here's Why It Can Keep Going.

Micron and Nvidia continue to make headlines, but one tiny AI stock has drastically outperformed them both in terms of growth in 2026. Netlist (OTC: NLST) has more than quintupled year to date, and its rally looks far from over.Its hardware sales have been surging in recent quarters, and its recent legal wins point to the end of a decade-long battle against tech giants.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Keep Inc. Registered Shs Unitary 0,18 2,79% Keep Inc. Registered Shs Unitary
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