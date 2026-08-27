Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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27.08.2026 14:55:00
This Tiny AI Stock Has Crushed Micron and Nvidia This Year. Here's Why It Can Keep Going.
Micron and Nvidia continue to make headlines, but one tiny AI stock has drastically outperformed them both in terms of growth in 2026. Netlist (OTC: NLST) has more than quintupled year to date, and its rally looks far from over.Its hardware sales have been surging in recent quarters, and its recent legal wins point to the end of a decade-long battle against tech giants.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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27.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
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27.08.26
|NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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27.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
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27.08.26
|Optimismus in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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27.08.26
|Nach starker Bilanz: NVIDIA-Aktie beflügelt Analysten - Kursziele sorgen für Aufsehen bei Anlegern (finanzen.at)
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27.08.26
|Gewinne in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
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27.08.26
|Donnerstagshandel in New York: Am Nachmittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
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27.08.26
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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