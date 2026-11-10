Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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10.11.2026 11:53:00
This Vanguard ETF Has Outperformed the S&P 500 and Nasdaq Composite
The Vanguard Russell 1000 Value ETF (NASDAQ: VONV) has outperformed the S&P 500 and Nasdaq Composite this year. The Vanguard ETF has a 0.06% expense ratio and has produced an annualized return of 12.1% over the past decade.
Past results do not guarantee future outcomes, but a closer look at this Vanguard ETF hints at long-term potential.
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