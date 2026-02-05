Thomson Reuters Aktie
WKN DE: A2N94N / ISIN: CA8849037095
|
05.02.2026 12:38:50
Thomson Reuters Corp. Bottom Line Falls In Q4
(RTTNews) - Thomson Reuters Corp. (TRI) announced a profit for fourth quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $332 million, or $0.74 per share. This compares with $587 million, or $1.30 per share, last year.
Excluding items, Thomson Reuters Corp. reported adjusted earnings of $479 million or $1.07 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.2% to $2.009 billion from $1.909 billion last year.
Thomson Reuters Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $332 Mln. vs. $587 Mln. last year. -EPS: $0.74 vs. $1.30 last year. -Revenue: $2.009 Bln vs. $1.909 Bln last year.
