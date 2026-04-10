Thor Explorations informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Thor Explorations veröffentlichte am 09.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,14 CAD. Im letzten Jahr hatte Thor Explorations einen Gewinn von 0,070 CAD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 151,6 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 64,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Thor Explorations einen Umsatz von 91,9 Millionen CAD eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,420 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 CAD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Thor Explorations im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 71,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 454,79 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 264,58 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at