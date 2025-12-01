Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

thyssenkrupp Aktie

thyssenkrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Interessenvertretung 01.12.2025 15:55:43

thyssenkrupp-Aktie fällt dennoch: thyssenkrupp Steel startet Sanierung - Einigung mit IG Metall erzielt

thyssenkrupp-Aktie fällt dennoch: thyssenkrupp Steel startet Sanierung - Einigung mit IG Metall erzielt

Der Stahlriese thyssenkrupp Steel hat sich mit der IG Metall und der betrieblichen Interessenvertretung über die noch offenen Details seines Sanierungsplans geeinigt, unter anderem über den Interessenausgleich und den Sozialplan.

Zudem sei die Finanzierung für den Restrukturierungszeitraum bis zum 30. September 2030 gesichert, teilte die Stahltochter von thyssenkrupp mit. Über die Konditionen haben die Parteien Vertraulichkeit vereinbart.

Mit der Unterzeichnung des Sanierungstarifvertrags mit einer Laufzeit bis Ende September 2030 durch thyssenkrupp Steel und die IG Metall sei "der Weg zur operativen Umsetzung des industriellen Konzepts nun endgültig frei".

Die Grundlage für die erzielten Einigungen bilde das vom Stahlvorstand im November vergangenen Jahres vorgestellte industrielle Konzept. Diese sehe "im Wesentlichen eine marktbedingte Reduzierung der Produktionskapazitäten auf ein Versandniveau von 8,7 bis 9 Millionen Tonnen vor, einen Abbau beziehungsweise eine Ausgliederung von rund 11.000 Stellen sowie Investitionen, unter anderem in die am Standort Duisburg in Bau befindliche Direktreduktionsanlage" für die Herstellung von grünem Stahl, teilte thyssenkrupp Steel weiter mit.

Das Unternehmen und die Gewerkschaft hatten sich im Juli auf einen Tarifvertrag zur Sanierung des Konzerns geeinigt. Die Eckpunkte sollten ursprünglich bis Ende September detailliert ausgearbeitet und abgeschlossen werden.

"Es ist uns in einer gemeinsamen Kraftanstrengung gelungen, die letzten Hindernisse auf dem Weg zur Unterzeichnung aus dem Weg zu räumen, und wir haben ein tragfähiges Ergebnis erzielt", sagte Aufsichtsratsvorsitzende Ilse Henne laut Mitteilung. "Alle Seiten sind hier ihrer Verantwortung gerecht geworden. Das macht Mut und ist ein sehr gutes Signal für den Stahl und für die ganze Region."

Der Restrukturierungsprozess wird nun unmittelbar umgesetzt, um möglichst schnell Effizienzsteigerungen zu erzielen und wettbewerbsfähigere Kostenstrukturen zu erreichen.

Via XETRA notiert die thyssenkrupp-Aktie zeitweise 4,40 Prozent im Minus bei 9,00 Euro.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/uxd

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2025 09:46 ET (14:46 GMT)

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Deutsche Bank Research lässt Einstufung unverändert - thyssenkrupp-Aktie fester

Bildquelle: Wieler Peter/ThyssenKrupp AG

Nachrichten zu thyssenkrupp AGmehr Nachrichten

Analysen zu thyssenkrupp AGmehr Analysen

26.11.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
22.10.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
21.10.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

thyssenkrupp AG 8,98 -4,12% thyssenkrupp AG
ThyssenKrupp AG (spons. ADRs) 8,75 -3,85% ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:08 Die Top 20 der größten europäischen Banken
16:24 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
15:21 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen