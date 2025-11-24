thyssenkrupp-Aktie höher: Automation Engineering ist verkauft

Käufer ist das Unternehmen Agile Robots mit Sitz in München, wie die Autozuliefersparte des Ruhrkonzerns mitteilte. Der Abschluss werde in den nächsten Monaten erwartet, hieß es. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt. In Automation Engineering sind alle Aktivitäten im Bereich der Antriebs- und Batteriemontage mit Fokus auf Elektromobilität gebündelt. Beschäftigt werden hier rund 1.100 Mitarbeiter in zehn Ländern.

Volkmar Dinstuhl, der CEO der thyssenkrupp-Sparte Automotive Technology, sprach von einem konsequenten Schritt, das eigene Autozuliefergeschäft auf "Wachstum und Kapitalmarktfähigkeit" auszurichten.

Im Juni hatte die Sparte Automotive Technology angekündigt, drei Einheiten auszugliedern und nach neuen Eigentümern zu suchen, darunter auch Automation Engineering.

Die thyssenkrupp-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,04 Prozent höher bei 8,56 Euro.

DJG/DJN/rio/ros

DOW JONES