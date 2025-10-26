Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
26.10.2025 12:27:14
TikTok and Facebook, Instagram owner Meta in breach of transparency obligations: EU Commission
The European Commission says the tech giants may have made it hard for researchers to access public data, which could impact research into whether users, including children, are being exposed to harmful content online.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
