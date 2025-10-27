Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
27.10.2025 12:03:15
TikTok and Facebook, Instagram owner Meta in breach of transparency obligations: EU Commission
The European Commission says the tech giants may have made it hard for researchers to access public data, which could impact research into whether users, including children, are being exposed to harmful content online.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
|18.09.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
