Timken Aktie
WKN: 852676 / ISIN: US8873891043
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04.08.2026 12:58:30
Timken Co. Profit Declines In Q2
(RTTNews) - Timken Co. (TKR) announced earnings for second quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $28.9 million, or $0.41 per share. This compares with $78.5 million, or $1.12 per share, last year.
Excluding items, Timken Co. reported adjusted earnings of $128.4 million or $1.83 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.4% to $1.260 billion from $1.173 billion last year.
Timken Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $28.9 Mln. vs. $78.5 Mln. last year. -EPS: $0.41 vs. $1.12 last year. -Revenue: $1.260 Bln vs. $1.173 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.05 To $ 6.35
The company is planning for 2026 revenue to be up approximately 5.5 percent in total at the midpoint from 2025, a slight increase from its prior outlook of 5 percent growth at the midpoint.
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