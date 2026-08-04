Timken Co. Profit Declines In Q2

(RTTNews) - Timken Co. (TKR) announced earnings for second quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $28.9 million, or $0.41 per share. This compares with $78.5 million, or $1.12 per share, last year.

Excluding items, Timken Co. reported adjusted earnings of $128.4 million or $1.83 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.4% to $1.260 billion from $1.173 billion last year.

Timken Co. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $28.9 Mln. vs. $78.5 Mln. last year. -EPS: $0.41 vs. $1.12 last year. -Revenue: $1.260 Bln vs. $1.173 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.05 To $ 6.35

The company is planning for 2026 revenue to be up approximately 5.5 percent in total at the midpoint from 2025, a slight increase from its prior outlook of 5 percent growth at the midpoint.