Timken Aktie
WKN: 852676 / ISIN: US8873891043
|
04.02.2026 12:57:52
Timken Co. Profit Drops In Q4
(RTTNews) - Timken Co. (TKR) revealed earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $62.3 million, or $0.89 per share. This compares with $71.2 million, or $1.01 per share, last year.
Excluding items, Timken Co. reported adjusted earnings of $80.4 million or $1.14 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.5% to $1.111 billion from $1.073 billion last year.
Timken Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $62.3 Mln. vs. $71.2 Mln. last year. -EPS: $0.89 vs. $1.01 last year. -Revenue: $1.111 Bln vs. $1.073 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Timken CoShs
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
