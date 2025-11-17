|
TOREX SEMICONDUCTOR: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
TOREX SEMICONDUCTOR hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 28,34 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -7,060 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TOREX SEMICONDUCTOR in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,01 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,27 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
