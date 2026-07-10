Tose: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tose hat am 09.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 5,54 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tose 3,94 JPY je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,22 Prozent auf 1,36 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at