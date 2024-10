TotalEnergies-Aktie höher: TotalEnergies hebt Produktionsziel an

Der französische Öl- und Gaskonzern will demnach seine Öl- und Gasproduktion zwischen 2024 und 2030 um rund 3 Prozent jährlich steigern, was vor allem auf der Produktion von Flüssigerdgas fußt. Bislang hatte TotalEnergies eine Steigerung der Öl- und Gasproduktion um jährlich 2 bis 3 Prozent anvisiert.

TotalEnergies skizzierte zudem sein Wachstumsziel für die gesamte Energieproduktion, die neben Kohlenwasserstoffen auch Strom und Bioenergie umfasst und bis zum Ende des Jahrzehnts um 4 Prozent pro Jahr zulegen soll.

Europas zweitgrößter integrierter Ölkonzern nach Marktwert kündigte außerdem an, in diesem Jahr Aktienrückkäufe in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar zu tätigen.

In Paris klettert die TotalEnergies-Aktie zwischenzeitlich um 2,833 Prozent auf 60,99 Euro.

