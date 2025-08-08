TotalEnergies Aktie
|52,64EUR
|0,33EUR
|0,63%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Totalenergies auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Michele della Vigna zog in einer am Freitag vorliegenden Studie ein Branchenfazit zur bisherigen Quartalsberichtssaison. Demnach haben die größten Ölkonzerne gemischt abgeschnitten. In einem unsicheren konjunkturellen Umfeld bevorzugt er Unternehmen mit einer gesunden Bilanz, um hohe Barrenditen für die Aktionäre zu sichern. Namentlich erwähnte er hier Shell./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 18:50 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
52,28 €
|
Abst. Kursziel*:
5,20%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
52,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,48%
|
Analyst Name::
Michele della Vigna
|
KGV*:
-
