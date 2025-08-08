TotalEnergies Aktie
|52,58EUR
|0,27EUR
|0,52%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Totalenergies von 58 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Giacomo Romeo passte in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Resultaten zum zweiten Quartal seine Schätzungen für die großen Ölkonzerne an. Er äußerte weiterhin konjunkturelle Bedenken mit Blick auf den Jahreswechsel 2025/26 und geht davon aus, dass sinkende Ölpreise die Unternehmen zunehmend unter Druck setzen werden. Shell bleibt sein "Top Pick" wegen der geplanten Aktienrückkäufe, disziplinierter Investitionen und einer soliden Bilanz./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:23 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Hold
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
57,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
52,28 €
|
Abst. Kursziel*:
9,03%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
52,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,41%
|
Analyst Name::
Giacomo Romeo
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TotalEnergiesmehr Nachrichten
Analysen zu TotalEnergiesmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|52,47
|0,31%
