TRANS GENIC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TRANS GENIC hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6,32 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -47,920 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3,48 Milliarden JPY gegenüber 3,20 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 4,640 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRANS GENIC -65,510 JPY je Aktie generiert.

Der Jahresumsatz wurde auf 13,17 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 13,01 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at