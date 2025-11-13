Draper Esprit Aktie

Draper Esprit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A143MK / ISIN: GB00BY7QYJ50

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 08:00:12

Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

13-Nov-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

13 November 2025

 

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 12 November 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 4 August 2025.

 

The Company has completed the £10m share repurchase programme announced on 4 August 2025 and will commence an additional share repurchase programme of £10m as announced in the half year trading update on 23 October 2025.

 

Ordinary shares purchased:

52,000

 

Highest price paid per share:

439.80p

 

Lowest price paid per share:

433.40p

 

Volume weighted average price paid:

437.1150p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 11,869,313 and the total number of voting rights in the Company is 177,177,137.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 12/11/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 52,000

 

Volume weighted average price (pence): 437.1150

 

Individual transactions

 

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

                                                    192

439.00

 08:16:00

00030308869TRDU0

XLON

                                                    104

439.00

 08:16:00

00030308870TRDU0

XLON

                                                      89

439.00

 08:16:00

00030308871TRDU0

XLON

                                                    185

439.20

 08:20:28

00030308873TRDU0

XLON

                                                    345

439.20

 08:20:28

00030308874TRDU0

XLON

                                                    369

438.60

 08:27:11

00030308895TRDU0

XLON

                                                    240

438.60

 08:27:11

00030308896TRDU0

XLON

                                                    370

438.60

 08:34:55

00030308954TRDU0

XLON

                                                        1

438.60

 08:34:55

00030308955TRDU0

XLON

                                                    191

438.40

 08:39:46

00030308969TRDU0

XLON

                                                    344

438.40

 08:39:46

00030308970TRDU0

XLON

                                                      45

438.40

 08:39:46

00030308971TRDU0

XLON

                                                1,080

436.20

 08:44:21

00030309002TRDU0

XLON

                                                    600

436.00

 08:44:21

00030309003TRDU0

XLON

                                                    583

438.00

 09:06:54

00030309108TRDU0

XLON

                                                      97

439.20

 09:09:43

00030309118TRDU0

XLON

                                                1,200

439.20

 09:09:43

00030309119TRDU0

XLON

                                                      67

439.20

 09:09:43

00030309120TRDU0

XLON

                                                    550

438.40

 09:23:56

00030309186TRDU0

XLON

                                                    541

438.40

 09:23:56

00030309187TRDU0

XLON

                                                    204

436.40

 09:30:09

00030309213TRDU0

XLON

                                                    404

436.40

 09:30:09

00030309214TRDU0

XLON

                                                    609

437.40

 09:44:08

00030309311TRDU0

XLON

                                                    570

436.60

 09:44:08

00030309312TRDU0

XLON

                                                    525

436.60

 10:03:14

00030309437TRDU0

XLON

                                                    543

436.20

 10:03:14

00030309438TRDU0

XLON

                                                1,076

436.20

 10:03:14

00030309439TRDU0

XLON

                                                    171

437.00

 10:30:33

00030309566TRDU0

XLON

                                                    366

437.00

 10:30:33

00030309567TRDU0

XLON

                                                    401

437.20

 10:37:32

00030309617TRDU0

XLON

                                                      20

437.80

 10:44:46

00030309658TRDU0

XLON

                                                    617

437.80

 10:44:46

00030309659TRDU0

XLON

                                                    533

438.00

 10:55:27

00030309750TRDU0

XLON

                                                1,558

438.00

 10:55:27

00030309751TRDU0

XLON

                                                    542

438.80

 11:20:30

00030309940TRDU0

XLON

                                                    539

438.60

 11:28:12

00030309974TRDU0

XLON

                                                1,028

439.40

 11:44:09

00030310117TRDU0

XLON

                                                        8

439.20

 11:44:09

00030310118TRDU0

XLON

                                                    584

439.20

 11:51:09

00030310135TRDU0

XLON

                                                    849

439.80

 11:55:03

00030310173TRDU0

XLON

                                                    137

439.40

 12:11:57

00030310248TRDU0

XLON

                                                    201

439.40

 12:11:57

00030310249TRDU0

XLON

                                                    180

439.40

 12:12:49

00030310254TRDU0

XLON

                                                      76

439.40

 12:18:58

00030310281TRDU0

XLON

                                                    435

439.40

 12:18:58

00030310282TRDU0

XLON

                                                    538

439.40

 12:20:08

00030310283TRDU0

XLON

                                                        1

439.80

 12:32:43

00030310412TRDU0

XLON

                                                        3

439.80

 12:32:44

00030310413TRDU0

XLON

                                                    521

439.80

 12:34:12

00030310418TRDU0

XLON

                                                    516

439.80

 12:39:50

00030310432TRDU0

XLON

                                                    511

439.40

 12:47:44

00030310504TRDU0

XLON

                                                    574

439.40

 12:47:44

00030310505TRDU0

XLON

                                                    553

438.20

 12:53:04

00030310566TRDU0

XLON

                                                    176

439.20

 13:10:20

00030310733TRDU0

XLON

                                                      52

439.20

 13:10:20

00030310734TRDU0

XLON

                                                      21

439.20

 13:10:20

00030310735TRDU0

XLON

                                                      23

439.20

 13:10:21

00030310736TRDU0

XLON

                                                    153

439.20

 13:10:21

00030310737TRDU0

XLON

                                                    599

439.20

 13:11:27

00030310747TRDU0

XLON

                                                    511

438.80

 13:15:46

00030310778TRDU0

XLON

                                                    112

438.60

 13:15:46

00030310779TRDU0

XLON

                                                    423

438.60

 13:15:46

00030310780TRDU0

XLON

                                                      76

438.20

 13:30:30

00030310835TRDU0

XLON

                                                      19

438.20

 13:30:30

00030310836TRDU0

XLON

                                                      91

438.20

 13:30:30

00030310837TRDU0

XLON

                                                    590

438.20

 13:32:08

00030310853TRDU0

XLON

                                                      19

438.20

 13:37:13

00030310896TRDU0

XLON

                                                      18

438.20

 13:37:13

00030310897TRDU0

XLON

                                                    784

437.80

 13:37:15

00030310898TRDU0

XLON

                                                    837

437.80

 13:37:15

00030310899TRDU0

XLON

                                                    563

438.80

 13:52:23

00030310977TRDU0

XLON

                                                1,664

437.80

 13:56:00

00030311030TRDU0

XLON

                                                    566

436.00

 14:06:44

00030311066TRDU0

XLON

                                                    472

434.80

 14:15:12

00030311176TRDU0

XLON

                                                    446

436.00

 14:29:50

00030311261TRDU0

XLON

                                                      86

436.00

 14:29:50

00030311262TRDU0

XLON

                                                1,044

436.00

 14:29:50

00030311263TRDU0

XLON

                                                        2

436.00

 14:29:50

00030311264TRDU0

XLON

                                                    765

438.20

 14:38:13

00030311354TRDU0

XLON

                                                    484

438.20

 14:38:13

00030311355TRDU0

XLON

                                                    322

438.20

 14:38:13

00030311356TRDU0

XLON

                                                    167

438.20

 14:38:13

00030311357TRDU0

XLON

                                                    537

438.20

 14:38:13

00030311358TRDU0

XLON

                                                    525

437.40

 14:44:57

00030311447TRDU0

XLON

                                                      37

437.40

 14:44:57

00030311448TRDU0

XLON

                                                    621

436.80

 14:52:49

00030311489TRDU0

XLON

                                                    611

436.80

 14:52:49

00030311490TRDU0

XLON

                                                    526

436.60

 14:52:49

00030311491TRDU0

XLON

                                                    178

439.00

 15:04:56

00030312120TRDU0

XLON

                                                    389

439.00

 15:04:56

00030312121TRDU0

XLON

                                                    452

438.80

 15:04:56

00030312122TRDU0

XLON

                                                    639

438.80

 15:04:56

00030312123TRDU0

XLON

                                                    514

437.60

 15:13:21

00030312162TRDU0

XLON

                                                    518

437.60

 15:13:21

00030312163TRDU0

XLON

                                                    225

436.80

 15:13:32

00030312171TRDU0

XLON

                                                    317

435.80

 15:13:37

00030312172TRDU0

XLON

                                                      52

435.80

 15:13:37

00030312173TRDU0

XLON

                                                    274

435.00

 15:22:14

00030312252TRDU0

XLON

                                                    249

435.00

 15:22:14

00030312253TRDU0

XLON

                                                1,039

435.00

 15:46:16

00030312543TRDU0

XLON

                                                    201

435.00

 15:46:55

00030312554TRDU0

XLON

                                                1,389

435.00

 15:46:55

00030312555TRDU0

XLON

                                                1,594

435.00

 15:46:55

00030312556TRDU0

XLON

                                                    159

435.00

 15:46:55

00030312557TRDU0

XLON

                                                    544

434.40

 15:51:28

00030312599TRDU0

XLON

                                                    581

434.00

 16:01:22

00030312737TRDU0

XLON

                                                    344

434.20

 16:04:26

00030312820TRDU0

XLON

                                                    190

434.20

 16:04:26

00030312821TRDU0

XLON

                                                        1

434.20

 16:10:15

00030312856TRDU0

XLON

                                                        5

434.20

 16:10:15

00030312857TRDU0

XLON

                                                      22

434.20

 16:10:15

00030312858TRDU0

XLON

                                                    606

434.00

 16:10:15

00030312859TRDU0

XLON

                                                        8

433.40

 16:11:48

00030312890TRDU0

XLON

                                                1,008

433.40

 16:11:48

00030312891TRDU0

XLON

                                                    617

433.80

 16:18:50

00030312964TRDU0

XLON

                                                      17

434.00

 16:21:48

00030313007TRDU0

XLON

                                                    199

434.00

 16:21:48

00030313008TRDU0

XLON

                                                    176

434.00

 16:21:48

00030313009TRDU0

XLON

                                                      36

434.20

 16:22:30

00030313016TRDU0

XLON

                                                    119

434.20

 16:22:30

00030313017TRDU0

XLON

                                                1,820

434.00

 16:22:39

00030313019TRDU0

XLON

                                                    518

434.20

 16:24:17

00030313054TRDU0

XLON

                                                    472

434.00

 16:24:17

00030313055TRDU0

XLON

 

 

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Jane Glover

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised £660m to 31 March 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 408045
EQS News ID: 2228844

 
End of Announcement EQS News Service

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Draper Esprit PLCmehr Nachrichten

08:00
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
13.11.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
12.11.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
11.11.25