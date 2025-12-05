Draper Esprit Aktie

Draper Esprit

WKN DE: A143MK / ISIN: GB00BY7QYJ50

05.12.2025 08:00:06

Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

05-Dec-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 4 December 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 13 November 2025.

 

 

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

477.20p

 

Lowest price paid per share:

464.00p

 

Volume weighted average price paid:

471.3311p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 12,668,107 and the total number of voting rights in the Company is 176,378,343.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 04/12/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 471.3311

 

Individual transactions

 

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

552

468.60

08:10:55

00030379462TRDU0

XLON

1,200

468.40

08:10:55

00030379463TRDU0

XLON

1,127

471.80

08:42:25

00030379561TRDU0

XLON

44

471.80

08:42:25

00030379562TRDU0

XLON

1,081

472.60

08:44:05

00030379563TRDU0

XLON

516

471.00

08:59:06

00030379668TRDU0

XLON

549

469.20

09:05:16

00030379785TRDU0

XLON

513

468.20

09:05:40

00030379793TRDU0

XLON

548

467.80

09:05:40

00030379795TRDU0

XLON

13

467.00

09:15:37

00030379861TRDU0

XLON

525

467.00

09:15:37

00030379862TRDU0

XLON

630

468.00

09:32:22

00030379959TRDU0

XLON

693

467.80

09:32:22

00030379960TRDU0

XLON

577

467.80

09:52:40

00030380025TRDU0

XLON

514

467.80

09:52:40

00030380026TRDU0

XLON

215

467.40

09:52:40

00030380027TRDU0

XLON

59

467.40

09:52:40

00030380028TRDU0

XLON

338

467.40

09:52:40

00030380029TRDU0

XLON

587

466.80

10:01:48

00030380099TRDU0

XLON

507

466.40

10:20:34

00030380142TRDU0

XLON

525

465.80

10:29:56

00030380154TRDU0

XLON

507

465.60

10:29:56

00030380155TRDU0

XLON

19

465.60

10:29:58

00030380156TRDU0

XLON

517

465.40

10:29:58

00030380157TRDU0

XLON

173

468.40

10:42:21

00030380216TRDU0

XLON

250

468.40

10:42:21

00030380217TRDU0

XLON

693

468.40

10:42:21

00030380218TRDU0

XLON

561

469.80

11:04:55

00030380368TRDU0

XLON

782

469.20

11:12:33

00030380390TRDU0

XLON

446

469.20

11:12:33

00030380391TRDU0

XLON

465

467.00

11:28:49

00030380402TRDU0

XLON

99

467.00

11:28:49

00030380403TRDU0

XLON

401

467.00

11:28:49

00030380404TRDU0

XLON

181

467.00

11:28:49

00030380405TRDU0

XLON

546

465.40

11:45:36

00030380446TRDU0

XLON

524

465.60

11:45:36

00030380447TRDU0

XLON

476

465.00

12:04:38

00030380476TRDU0

XLON

527

465.00

12:04:38

00030380477TRDU0

XLON

51

465.00

12:04:38

00030380478TRDU0

XLON

69

464.80

12:04:38

00030380479TRDU0

XLON

123

466.00

12:09:26

00030380482TRDU0

XLON

7

466.00

12:09:26

00030380483TRDU0

XLON

443

466.00

12:09:26

00030380484TRDU0

XLON

255

464.00

12:17:53

00030380499TRDU0

XLON

302

464.00

12:17:53

00030380500TRDU0

XLON

518

466.00

12:37:38

00030380588TRDU0

XLON

572

467.00

12:48:43

00030380603TRDU0

XLON

397

466.40

12:50:40

00030380604TRDU0

XLON

134

466.40

12:50:40

00030380605TRDU0

XLON

397

466.40

12:50:40

00030380606TRDU0

XLON

517

468.00

13:04:01

00030380638TRDU0

XLON

819

467.60

13:05:28

00030380642TRDU0

XLON

232

467.60

13:05:28

00030380643TRDU0

XLON

526

472.80

13:25:19

00030380670TRDU0

XLON

519

472.00

13:25:30

00030380671TRDU0

XLON

9

472.40

13:35:11

00030380704TRDU0

XLON

528

473.20

13:35:56

00030380709TRDU0

XLON

503

473.20

13:43:34

00030380731TRDU0

XLON

503

473.20

13:43:34

00030380732TRDU0

XLON

503

472.80

13:43:34

00030380733TRDU0

XLON

521

472.80

13:54:00

00030380764TRDU0

XLON

960

472.20

13:59:00

00030380773TRDU0

XLON

614

472.20

13:59:00

00030380774TRDU0

XLON

558

472.60

14:11:13

00030380827TRDU0

XLON

328

473.20

14:22:02

00030380873TRDU0

XLON

270

473.20

14:22:02

00030380874TRDU0

XLON

516

473.00

14:22:02

00030380875TRDU0

XLON

594

473.20

14:22:02

00030380876TRDU0

XLON

584

473.00

14:22:02

00030380877TRDU0

XLON

15

473.40

14:39:41

00030380920TRDU0

XLON

183

473.40

14:39:41

00030380921TRDU0

XLON

576

473.40

14:40:32

00030380923TRDU0

XLON

552

473.00

14:40:33

00030380924TRDU0

XLON

1,079

472.80

14:40:33

00030380925TRDU0

XLON

552

474.60

14:51:40

00030380960TRDU0

XLON

568

474.40

14:51:40

00030380961TRDU0

XLON

662

473.60

14:56:44

00030381023TRDU0

XLON

308

473.40

14:56:44

00030381024TRDU0

XLON

254

473.40

14:56:44

00030381026TRDU0

XLON

587

473.20

15:07:40

00030381112TRDU0

XLON

140

473.60

15:17:54

00030381230TRDU0

XLON

279

473.60

15:17:54

00030381231TRDU0

XLON

91

473.60

15:17:54

00030381232TRDU0

XLON

326

473.60

15:17:54

00030381233TRDU0

XLON

414

473.60

15:17:54

00030381234TRDU0

XLON

298

473.60

15:17:54

00030381235TRDU0

XLON

49

473.80

15:25:07

00030381333TRDU0

XLON

519

473.80

15:25:07

00030381334TRDU0

XLON

311

473.80

15:25:07

00030381335TRDU0

XLON

206

473.80

15:25:07

00030381336TRDU0

XLON

508

473.60

15:25:10

00030381337TRDU0

XLON

1,126

476.20

15:44:53

00030381621TRDU0

XLON

559

476.40

15:47:13

00030381644TRDU0

XLON

504

476.40

15:47:13

00030381645TRDU0

XLON

413

476.40

15:50:34

00030381709TRDU0

XLON

338

476.40

15:50:34

00030381710TRDU0

XLON

752

476.80

15:55:00

00030381829TRDU0

XLON

439

476.60

16:00:33

00030381929TRDU0

XLON

538

476.60

16:01:55

00030381941TRDU0

XLON

102

476.60

16:01:55

00030381942TRDU0

XLON

626

475.80

16:05:20

00030381973TRDU0

XLON

607

475.80

16:05:20

00030381974TRDU0

XLON

102

476.40

16:13:49

00030382126TRDU0

XLON

9

476.40

16:13:49

00030382127TRDU0

XLON

467

476.40

16:13:49

00030382128TRDU0

XLON

289

477.00

16:19:39

00030382210TRDU0

XLON

215

477.00

16:19:39

00030382211TRDU0

XLON

127

476.60

16:19:52

00030382212TRDU0

XLON

12

476.60

16:19:52

00030382213TRDU0

XLON

1,820

476.60

16:19:52

00030382214TRDU0

XLON

214

476.60

16:19:52

00030382215TRDU0

XLON

314

477.20

16:28:14

00030382276TRDU0

XLON

314

477.20

16:28:14

00030382277TRDU0

XLON

91

477.20

16:28:14

00030382278TRDU0

XLON

193

477.00

16:28:52

00030382280TRDU0

XLON

 

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Sam Austrums

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised more than £700m to 30 September 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 410411
EQS News ID: 2240732

 
End of Announcement EQS News Service

