03.12.2025 08:00:07

Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

03-Dec-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 2 December 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 13 November 2025.

 

 

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

461.00p

 

Lowest price paid per share:

455.40p

 

Volume weighted average price paid:

458.1589p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 12,568,107 and the total number of voting rights in the Company is 176,478,343.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 02/12/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 458.1589

 

Individual transactions

 

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

507

457.00

08:03:06

00030373541TRDU0

XLON

514

456.80

08:03:06

00030373542TRDU0

XLON

521

461.00

08:23:05

00030373767TRDU0

XLON

139

460.80

08:28:28

00030373782TRDU0

XLON

148

460.80

08:28:28

00030373783TRDU0

XLON

13

460.80

08:28:28

00030373784TRDU0

XLON

26

460.80

08:28:28

00030373785TRDU0

XLON

1,264

460.80

08:28:28

00030373786TRDU0

XLON

534

460.80

08:38:48

00030374005TRDU0

XLON

650

457.80

08:52:47

00030374062TRDU0

XLON

571

457.40

08:55:05

00030374078TRDU0

XLON

580

460.20

09:08:34

00030374120TRDU0

XLON

588

459.40

09:08:34

00030374121TRDU0

XLON

549

461.00

09:32:03

00030374196TRDU0

XLON

521

461.00

09:32:03

00030374197TRDU0

XLON

535

460.80

09:32:03

00030374198TRDU0

XLON

1,289

460.60

09:42:02

00030374250TRDU0

XLON

565

460.80

09:59:50

00030374371TRDU0

XLON

1,057

459.80

10:04:06

00030374399TRDU0

XLON

1,012

460.20

10:16:23

00030374430TRDU0

XLON

525

459.40

10:24:30

00030374441TRDU0

XLON

576

459.40

10:42:15

00030374463TRDU0

XLON

557

459.20

10:42:15

00030374464TRDU0

XLON

522

459.20

10:45:46

00030374475TRDU0

XLON

345

458.40

11:07:35

00030374540TRDU0

XLON

22

458.40

11:08:47

00030374541TRDU0

XLON

523

458.40

11:08:47

00030374542TRDU0

XLON

30

457.80

11:08:47

00030374543TRDU0

XLON

11

457.80

11:08:47

00030374544TRDU0

XLON

10

457.80

11:08:47

00030374545TRDU0

XLON

477

457.80

11:08:47

00030374546TRDU0

XLON

514

458.00

11:17:43

00030374588TRDU0

XLON

612

457.00

11:36:20

00030374666TRDU0

XLON

540

456.60

11:36:21

00030374667TRDU0

XLON

510

456.60

11:36:21

00030374668TRDU0

XLON

87

457.00

11:55:46

00030374694TRDU0

XLON

529

457.40

12:04:36

00030374713TRDU0

XLON

525

457.00

12:05:41

00030374714TRDU0

XLON

207

456.80

12:12:46

00030374734TRDU0

XLON

53

456.80

12:12:46

00030374735TRDU0

XLON

18

456.80

12:12:46

00030374736TRDU0

XLON

256

456.20

12:15:25

00030374737TRDU0

XLON

45

456.20

12:15:25

00030374738TRDU0

XLON

14

456.20

12:15:25

00030374739TRDU0

XLON

214

456.20

12:15:25

00030374740TRDU0

XLON

448

457.00

12:33:11

00030374763TRDU0

XLON

83

457.00

12:33:11

00030374764TRDU0

XLON

129

457.00

12:33:11

00030374765TRDU0

XLON

221

456.60

12:34:14

00030374770TRDU0

XLON

291

456.60

12:34:14

00030374771TRDU0

XLON

45

456.40

12:34:14

00030374772TRDU0

XLON

16

457.40

12:47:47

00030374805TRDU0

XLON

30

457.40

12:47:47

00030374806TRDU0

XLON

8

457.40

12:47:47

00030374807TRDU0

XLON

528

457.40

12:48:14

00030374812TRDU0

XLON

344

457.20

12:48:14

00030374813TRDU0

XLON

177

457.20

12:48:14

00030374814TRDU0

XLON

59

457.00

12:48:14

00030374815TRDU0

XLON

20

457.00

12:48:14

00030374816TRDU0

XLON

172

457.00

12:59:53

00030374833TRDU0

XLON

13

457.00

12:59:53

00030374834TRDU0

XLON

48

457.00

12:59:53

00030374835TRDU0

XLON

16

457.00

12:59:53

00030374836TRDU0

XLON

81

457.00

12:59:53

00030374837TRDU0

XLON

3

457.00

12:59:53

00030374838TRDU0

XLON

27

457.00

12:59:53

00030374839TRDU0

XLON

876

457.00

13:02:08

00030374847TRDU0

XLON

3

455.40

13:07:20

00030374857TRDU0

XLON

528

455.40

13:07:20

00030374858TRDU0

XLON

4

457.60

13:24:54

00030374884TRDU0

XLON

18

457.60

13:24:54

00030374885TRDU0

XLON

89

457.60

13:24:54

00030374886TRDU0

XLON

523

457.60

13:26:23

00030374888TRDU0

XLON

500

457.00

13:27:57

00030374889TRDU0

XLON

529

456.80

13:35:05

00030374909TRDU0

XLON

521

456.80

13:36:59

00030374910TRDU0

XLON

555

456.40

13:37:04

00030374911TRDU0

XLON

588

456.40

13:40:57

00030374918TRDU0

XLON

547

457.00

13:53:00

00030374949TRDU0

XLON

609

456.40

13:53:00

00030374950TRDU0

XLON

561

457.00

14:04:36

00030374981TRDU0

XLON

2,166

457.60

14:24:44

00030375073TRDU0

XLON

1,120

457.60

14:24:44

00030375074TRDU0

XLON

582

457.20

14:37:06

00030375224TRDU0

XLON

573

458.00

14:42:26

00030375249TRDU0

XLON

592

457.80

14:42:26

00030375250TRDU0

XLON

519

457.80

14:42:26

00030375251TRDU0

XLON

535

458.20

14:46:38

00030375272TRDU0

XLON

539

459.40

14:55:07

00030375374TRDU0

XLON

578

460.60

14:59:28

00030375403TRDU0

XLON

565

460.40

14:59:28

00030375404TRDU0

XLON

589

459.60

15:09:18

00030375632TRDU0

XLON

302

459.00

15:09:18

00030375633TRDU0

XLON

226

459.00

15:09:18

00030375634TRDU0

XLON

1,016

457.40

15:18:28

00030375768TRDU0

XLON

240

457.00

15:18:28

00030375769TRDU0

XLON

287

457.00

15:18:28

00030375770TRDU0

XLON

595

458.00

15:30:50

00030375914TRDU0

XLON

882

458.20

15:31:06

00030375916TRDU0

XLON

384

458.20

15:41:23

00030375991TRDU0

XLON

205

458.20

15:41:23

00030375992TRDU0

XLON

101

457.40

15:44:12

00030376009TRDU0

XLON

274

457.40

15:44:12

00030376010TRDU0

XLON

414

457.40

15:44:12

00030376011TRDU0

XLON

343

457.40

15:44:12

00030376012TRDU0

XLON

420

457.40

15:44:12

00030376013TRDU0

XLON

47

457.40

15:44:12

00030376014TRDU0

XLON

600

457.00

15:57:01

00030376151TRDU0

XLON

476

457.40

16:01:05

00030376229TRDU0

XLON

111

457.40

16:01:05

00030376230TRDU0

XLON

1,082

457.80

16:03:02

00030376243TRDU0

XLON

567

458.00

16:05:05

00030376261TRDU0

XLON

580

458.00

16:05:05

00030376262TRDU0

XLON

542

458.20

16:08:14

00030376279TRDU0

XLON

96

457.60

16:16:00

00030376355TRDU0

XLON

157

458.00

16:17:00

00030376386TRDU0

XLON

373

458.00

16:17:00

00030376387TRDU0

XLON

505

458.00

16:17:00

00030376388TRDU0

XLON

486

457.20

16:19:40

00030376450TRDU0

XLON

180

457.20

16:20:10

00030376458TRDU0

XLON

207

457.20

16:21:10

00030376475TRDU0

XLON

173

457.20

16:21:38

00030376478TRDU0

XLON

198

457.20

16:22:08

00030376480TRDU0

XLON

198

457.20

16:22:40

00030376482TRDU0

XLON

246

457.00

16:23:30

00030376498TRDU0

XLON

287

457.00

16:23:30

00030376499TRDU0

XLON

249

456.80

16:26:04

00030376553TRDU0

XLON

78

456.80

16:26:07

00030376564TRDU0

XLON

 

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Sam Austrums

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised more than £700m to 30 September 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 410111
EQS News ID: 2239242

 
End of Announcement EQS News Service

