Transat AT legte Quartalsergebnis vor

Transat AT ließ sich am 11.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Transat AT die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,73 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Transat AT -3,100 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 870,7 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 829,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at