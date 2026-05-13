Franco-Nevada Aktie
WKN DE: A0M8PX / ISIN: CA3518581051
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13.05.2026 15:30:04
Transcript: Franco-Nevada Q1 2026 Earnings Conference Call
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