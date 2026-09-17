Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
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17.09.2026 13:10:00
Transcript: Logitech International Q1 2027 Earnings Conference Call
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