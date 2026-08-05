Transocean Aktie
WKN DE: A0REAY / ISIN: CH0048265513
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05.08.2026 23:00:00
Transocean Ltd. Reports Second Quarter 2026 Results
STEINHAUSEN, Switzerland, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transocean Ltd. (NYSE: RIG) today reported financial results for the second quarter of 2026. The Company will host a conference call and webcast at 9 a.m. EDT, 3 p.m. CEST, on Thursday, August 6, 2026, with participation details includedWeiter zum vollständigen Artikel bei Transocean Ltd.
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