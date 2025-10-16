Travelers Aktie
Travelers-Aktie dennoch schwach: Ausbleibende Großschäden treiben den Gewinn
Für die Aktie des Konzerns ging es im frühen Handel am Ende des Dow Jones Industrial um knapp zwei Prozent nach unten. Im vorbörslichen Geschäft hatte das Minus allerdings noch bei fünf Prozent gelegen. Schon in den vergangenen Wochen war der Kurs merklich gesunken.
Im dritten Quartal schlugen bei Travelers vor allem Zerstörungen durch Wind und Hagelstürme in mehreren US-Bundesstaaten teuer zu Buche. Analysten hatten im Schnitt mit Katastrophenschäden von mehr als 600 Millionen Dollar gerechnet - und daher einen schwächeren Gewinnanstieg vorausgesagt.
Tatsächlich steigerte Travelers die Nettoprämieneinnahmen im Jahresvergleich um ein Prozent auf rund 11,5 Milliarden Dollar. Der gesamte Umsatz legte um fünf Prozent auf 12,5 Milliarden Dollar zu. Schäden, Verwaltung und Vertrieb zehrten mit 87,3 Prozent fast 6 Prozentpunkte weniger auf als im Vorjahreszeitraum, sodass Travelers einen größeren Teil der Prämien als Gewinn verbuchen konnte.
Im NYSE-Handel verliert die Travelers-Aktie zeitweise 2,77 Prozent auf 261,99 US-Dollar.
